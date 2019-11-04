Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (04)

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ES fica entre os Estados com mais faltosos no primeiro dia do Enem 2019; Vizinha do ES, Mucuri liga alerta para chegada de óleo; Confira os jogos das oitavas do Mundial Sub-17 que serão no Kleber Andrade

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 09:16

Publicado em 

04 nov 2019 às 09:16
ES fica entre os Estados com mais faltosos no primeiro dia do Enem 2019. Percentual de inscritos que não compareceram foi de 25% e só foi maior em outros cinco Estados. E após perder RG e ficar fora do Enem, uma estudante ganha bolsa em Vitória.
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Vizinha do ES, Mucuri liga alerta para chegada de óleo. Prefeitura da cidade que fica ao Sul da Bahia, no limite com o Espírito Santo, diz em comunicado estar preparada para lidar com a chegada do óleo em suas praias. Confira os jogos das oitavas do Mundial Sub-17 que serão no Kleber Andrade. Na próxima quinta-feira (07), o estádio abre os portões para as partidas de mata-mata da competição internacional
 

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