Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (04)

ES fica entre os Estados com mais faltosos no primeiro dia do Enem 2019. Percentual de inscritos que não compareceram foi de 25% e só foi maior em outros cinco Estados. E após perder RG e ficar fora do Enem, uma estudante ganha bolsa em Vitória.

Vizinha do ES, Mucuri liga alerta para chegada de óleo. Prefeitura da cidade que fica ao Sul da Bahia, no limite com o Espírito Santo, diz em comunicado estar preparada para lidar com a chegada do óleo em suas praias. Confira os jogos das oitavas do Mundial Sub-17 que serão no Kleber Andrade. Na próxima quinta-feira (07), o estádio abre os portões para as partidas de mata-mata da competição internacional