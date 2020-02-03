Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (03)

A partir de hoje, tem desvio na BR-101, em Cariacica, para as obras do novo viaduto no km 293, na altura de Nova Valverde e Santana. Por enquanto, a mudança será feita apenas no sentido Viana. A modificação será mantida até o final das obras, previsto para maio de 2021.

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De todas as 78 cidades capixabas, 48 não registraram homicídios em janeiro deste ano. São 48, todas fora da Grande Vitória, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública. O índice representa queda de 9,7%, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando aconteceram 103 homicídios.

Iconha encerra recebimento de doações após chuva: "Nosso muito obrigado"; Segundo a prefeitura de Iconha, o município já tem uma quantidade suficiente de doações para atender as famílias que ainda precisam.