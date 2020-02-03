Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (03)

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Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 12:45

Publicado em 

03 fev 2020 às 12:45
A partir de hoje, tem desvio na BR-101, em Cariacica, para as obras do novo viaduto no km 293, na altura de Nova Valverde e Santana. Por enquanto, a mudança será feita apenas no sentido Viana. A modificação será mantida até o final das obras, previsto para maio de 2021.
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De todas as 78 cidades capixabas, 48 não registraram homicídios em janeiro deste ano. São 48, todas fora da Grande Vitória, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública. O índice representa queda de 9,7%, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando aconteceram 103 homicídios.
Iconha encerra recebimento de doações após chuva: "Nosso muito obrigado"; Segundo a prefeitura de Iconha, o município já tem uma quantidade suficiente de doações para atender as famílias que ainda precisam.
Três aparelhos controladores de velocidade, que podem identificar carros roubados, já estão sendo usados pela Polícia Militar nas blitze de trânsito e outras operações da corporação no Espírito Santo. O dispositivo indica ao policial a existência de alguma restrição no veículo antes que ele passe pelo ponto de fiscalização.
 

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