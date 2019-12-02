Ouça o que é notícia na CBN Vitória nesta segunda (02)

Rodoviários suspendem greve por três dias e ônibus circulam normalmente até quarta (04). Sindicatos passaram por audiência de conciliação na última sexta e negociações seguem pelos próximos dias.
Estacionamento na Leitão da Silva será liberado nos finais de semana. Após a inauguração oficial, também será permitido parar os carros ao longo da avenida nos feriados, mas durante a semana continuará a ser infração. Casagrande anuncia licitação para a Terceira Ponte e para outras obras no ES.
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