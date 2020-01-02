Ouça o que é destaque nesta quinta-feira na CBN

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Prefeitura interdita quiosque após acidente com fogos em Vila Velha; Operação Ano Novo da PRF ES fiscalizou 2.779 veículos nas rodovias federais capixabas; Adolescente tem 60% do corpo queimado ao retirar fogos de balsa em Vitória; Governo Casagrande faz mudança no comando do Procon no ES

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 18:06

Publicado em 

02 jan 2020 às 18:06
Prefeitura interdita quiosque após acidente com fogos em Vila Velha. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas após uma queima de fogos irregular no réveillon, que teria sido realizada pelo Quiosque do Vitalino, em Vila Velha.
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Durante a Operação Ano Novo, entre 28 de dezembro e 1º de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo fiscalizou 2.779 veículos, nas rodovias federais capixabas. Chamou a atenção o número de pessoas sem cinto de segurança.
Adolescente tem 60% do corpo queimado ao retirar fogos de balsa em Vitória. A vítima fazia a desmontagem da estrutura em uma balsa utilizada na festa da virada na orla de Camburi, segundo o Corpo de Bombeiros.
Governo Casagrande faz mudança no comando do Procon no ES. Diretora-presidente do órgão em 2019, Lana Lages assume cargo na Secretaria de Segurança Pública. Ex-coordenador do Procon de Cachoeiro de Itapemirim Rogério da Silva Athayde ocupará a vaga.

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