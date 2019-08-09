Ouça o que é destaque na CBN Vitória neste fim de semana

Termina na próxima sexta-feira (16) a validação dos cartões dos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha. A validação faz parte do processo de migração para o novo sistema de bilhetagem eletrônica nos coletivos das duas cidades visando a integração com o sistema Transcol na Grande Vitória.
Saiba também: mortes por gripe disparam no Espírito Santo; projeto prevê instalação de ciclovia junto à barreira de proteção na Terceira Ponte, além de ampliação de faixas. Ouça também outros destaques.
GIRO DE NOTÍCIAS CBN - 10 e 11-08-19