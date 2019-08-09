Ouça o que é destaque na CBN Vitória neste fim de semana

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Validação dos cartões de passagem nos municipais, mortes por gripe e mudanças na Terceira Ponte são alguns dos assuntos na rádio que toca notícia

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 15:14

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

09 ago 2019 às 15:14
Processo de validação é feito no próprio ônibus. Aparelhos estarão disponíveis até o dia 14 Crédito: Divulgação | GVBus
Termina na próxima sexta-feira (16) a validação dos cartões dos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha. A validação faz parte do processo de migração para o novo sistema de bilhetagem eletrônica nos coletivos das duas cidades visando a integração com o sistema Transcol na Grande Vitória.
Saiba também: mortes por gripe disparam no Espírito Santo; projeto prevê instalação de ciclovia junto à barreira de proteção na Terceira Ponte, além de ampliação de faixas. Ouça também outros destaques. 
GIRO DE NOTÍCIAS CBN - 10 e 11-08-19

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