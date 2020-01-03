Ouça o que é destaque na CBN Vitória nesta sexta-feira

Novo valor da passagem de ônibus do Transcol para 2020 vale a partir e domingo (05).Com o aumento, o valor cobrado de segunda-feira a sábado nos ônibus convencionais vai passar de R$ 3,75 para R$ 3,90. Já a passagem no domingo salta de R$ 3,25 para R$ 3,40.
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Fim de semana com previsão de tempo nublado e pancadas de chuva no ES.Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há possibilidade de rajadas de vento com mais de 50 km/h.
Quartel do comando da PM é alvo de tiros em Vitória.Até uma viatura da corporação foi atingida por disparos vindos do complexo do Bairro da Penha, na noite do réveillon; em agosto, CQG já havia sido atingido por disparos.
Amistoso entre Botafogo e Vitória no Kleber Andrade é confirmado.Um 2° duelo contra o Estrela do Norte chegou a ser cogitado, mas foi descartado pela diretoria do Alvinegro, que deve no máximo fazer um jogo-treino contra o Rio Branco VN, no China Park.