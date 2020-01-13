Ouça o que é destaque na CBN Vitória nesta segunda (13)

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Cerveja contaminada, ampliação da Reta do Aeroporto e alerta de chuvas

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 15:06

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

13 jan 2020 às 15:06
Mais um lote da cerveja Belorizontina, da Backer, está contaminado com substância tóxica, segundo informação da Polícia Civil de Minas Gerais repassada nesta segunda-feira (13). Além dos dois lotes da cerveja contaminados por dietilenoglicol, a polícia confirmou a presença da substância em outro lote, do rótulo Capixaba. É a mesma cerveja Belorizontina vendida com outro nome no Espírito Santo.
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Saiba também: o trânsito diário na Reta do Aeroporto deve ganhar uma dinâmica diferente ainda neste ano. O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou nesta segunda-feira (13), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que as obras de ampliação das faixas da Reta do Aeroporto começam no segundo semestre deste ano.
 
E ainda: Inpe emite alerta de chuvas intensas para municípios do litoral Sul do Espírito Santo.

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