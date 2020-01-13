Ouça o que é destaque na CBN Vitória nesta segunda (13)

Mais um lote da cerveja Belorizontina, da Backer, está contaminado com substância tóxica, segundo informação da Polícia Civil de Minas Gerais repassada nesta segunda-feira (13). Além dos dois lotes da cerveja contaminados por dietilenoglicol, a polícia confirmou a presença da substância em outro lote, do rótulo Capixaba. É a mesma cerveja Belorizontina vendida com outro nome no Espírito Santo.

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Saiba também: o trânsito diário na Reta do Aeroporto deve ganhar uma dinâmica diferente ainda neste ano. O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou nesta segunda-feira (13), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que as obras de ampliação das faixas da Reta do Aeroporto começam no segundo semestre deste ano.