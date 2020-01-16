Ouça o que é destaque na CBN Vitória nesta quinta (16)

O Ministério da Agricultura encontrou um lote contaminado da cerveja Capixaba, da cervejaria Backer, no Espírito Santo. O lote de número 1348, divulgado pela Polícia Civil de Minas Gerais como um dos que continham a substância dietilenoglicol, foi identificado pelo Ministério da Agricultura após análise de notas fiscais de um supermercado da Grande Vitória.

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Saiba também: de acordo com a Prefeitura de Vitória, em 2013, o dono do prédio que desabou no Centro de Vitória na madrugada dessa quarta-feira (15), foi intimado a reformar o espaço e garantir a segurança do imóvel.