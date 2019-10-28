Ouça o que é assunto nesta segunda (28) na CBN Vitória

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Samarco obtém licença ambiental e vai voltar a operar em 2020; Conselho emite nota de repúdio por foto de filha de deputado com arma; Número de presos é maior que a população de 43 cidades no Estado

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 08:56

Publicado em 

28 out 2019 às 08:56
Samarco obtém licença ambiental e vai voltar a operar em 2020. Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais concedeu a Licença de Operação Corretiva à Samarco. As atividades estão paralisadas desde 2015.
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Conselho emite nota de repúdio por foto de filha de deputado com arma. Capitão Assumção exibiu, em redes sociais, a foto da criança armada e afirmou tratar-se de "empoderamento feminino". Número de presos é maior que a população de 43 cidades no Estado. Espírito Santo possui 72% de presos a mais que a capacidade, enfrentando a maior superlotação dos presídios nos últimos 10 anos. E mais dicas dos Enem.

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