Ouça o que é assunto nesta segunda (28) na CBN Vitória

Samarco obtém licença ambiental e vai voltar a operar em 2020. Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais concedeu a Licença de Operação Corretiva à Samarco. As atividades estão paralisadas desde 2015.

Conselho emite nota de repúdio por foto de filha de deputado com arma. Capitão Assumção exibiu, em redes sociais, a foto da criança armada e afirmou tratar-se de "empoderamento feminino". Número de presos é maior que a população de 43 cidades no Estado. Espírito Santo possui 72% de presos a mais que a capacidade, enfrentando a maior superlotação dos presídios nos últimos 10 anos. E mais dicas dos Enem.