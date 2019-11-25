Ouça o que é assunto nesta segunda (25) na CBN Vitória

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Chuva dá trégua até quarta no ES, mas volta forte no fim de semana; Até agora, são 771 pessoas fora de casa no ES por causa da chuva; Petroleiros no ES aderem à greve e vão parar por uma semana; Preço do gás residencial sobe 4% e do comercial avança 0,6%

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 10:35

Publicado em 

25 nov 2019 às 10:35
Chuva dá trégua até quarta no ES, mas volta forte no fim de semana. Sol reaparece no Estado a partir desta segunda, mas pancadas de chuva voltam no meio da semana. Frente fria deve trazer mais chuva forte.
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A chuva voltou no final de semana, em forma de pancadas fortes, com raios e trovões. Até agora, são 771 pessoas fora de casa no Espírito Santo. Petroleiros no ES aderem à greve e vão parar por uma semana. Algumas das atividades da Petrobras no Estado serão paralisadas. Preço do gás residencial sobe 4% e do comercial avança 0,6%. Esse é o segundo aumento consecutivo em um mês.

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