Ouça o que é assunto nesta segunda (24) na CBN Vitória

1) Ponto facultativo no Carnaval
2) Interdição na av Beira-Mar, em Vitória
3) Governo do ES vai definir futuro dos incentivos fiscais até julho
4) Carnaval no ES será com chuva e trovoada até terça-feira
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Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 12:44
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