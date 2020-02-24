Ouça o que é assunto nesta segunda (24) na CBN Vitória

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Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 12:44

Publicado em 

24 fev 2020 às 12:44
1) Ponto facultativo no Carnaval
2) Interdição na av Beira-Mar, em Vitória
3) Governo do ES vai definir futuro dos incentivos fiscais até julho
4) Carnaval no ES será com chuva e trovoada até terça-feira
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