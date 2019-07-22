Ouça o que é assunto nesta segunda (22) na CBN Vitória

Em Guarapari, a erosão na Praia de Meaípe volta a preocupar moradores e comerciantes. O impacto das fortes ondas derrubaram parte do muro de contenção e abriram uma cratera na rua.

Cartões dos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha começam a migrar para novo sistema. O usuário, porém, continuará pagando duas tarifas. A integração tarifária entre os sistemas tem previsão para ocorrer no próximo ano. Após provocar acidente, em Camburi, envolvendo 9 vaículos, jogador de futebol paga fiança de R$ 5 mil e é liberado.