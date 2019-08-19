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Ouça o que é assunto nesta segunda (19) na CBN Vitória

A reforma da av. Vitória, com ciclovia no canteiro central, um alerta da Marinha para ventos fortes e a prorrogação do processo de migração do sistema de bilhetagem dos coletivos de Vitória e Vila Velha estão entre os assuntos

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 09:05

Publicado em 

19 ago 2019 às 09:05
A "nova" Av. Vitória vai contar com ciclovia no canteiro. As obras, que vão durar de dez a 12 meses, também incluem a troca do asfalto por concreto em uma faixa em cada sentida da pista.
GIRO DE NOTÍCIAS - 19-08-19 - MANHÃ LUFS
Um alerta da Marinha diz que a aproximação e passagem de uma frente fria poderá provocar ventos com intensidade até 60 km/h no Espírito Santo, até a noite desta segunda-feira, dia 19. O processo de migração do atual sistema de bilhetagem eletrônica nos coletivos de Vitória e Vila Velha foi prorrogado até sexta-feira, dia 23. E cresce o número de interessados em preencher a vaga de secretário estadual de Desenvolvimento.

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