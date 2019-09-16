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Ouça o que é assunto nesta segunda (16) na CBN Vitória

Entre os assuntos: agências da Caixa abrem mais cedo também nesta segunda (16) para saques do FGTS e o movimento do final de semana nas agências da Grande Vitória

Publicado em 16 de Setembro de 2019 às 09:37

Publicado em 

16 set 2019 às 09:37
A exemplo da última sexta, nesta segunda (16) e na terça (17), as agências da Caixa abrem também duas horas mais cedo para o saque imediato do FGTS, de até R$ 500 em cada conta ativa e/ou inativa do fundo.
Agências da Caixa no ES têm movimento tranquilo para saque do FGTS. O expediente atípico começou às 9h e terminou às 15h deste sábado (14). Fundamental para a economia do ES, morreu no final de semana a economista Angela Morandi. Levantamento da Prefeitura de Vila Velha apontou os bairros que mais recebem reclamações de poluição sonora na cidade: Itapuã, Praia de Itaparica, Praia da Costa, Coqueiral de Itaparica e Glória.
Giro CBN
 

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