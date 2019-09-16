Ouça o que é assunto nesta segunda (16) na CBN Vitória

A exemplo da última sexta, nesta segunda (16) e na terça (17), as agências da Caixa abrem também duas horas mais cedo para o saque imediato do FGTS, de até R$ 500 em cada conta ativa e/ou inativa do fundo.

Agências da Caixa no ES têm movimento tranquilo para saque do FGTS. O expediente atípico começou às 9h e terminou às 15h deste sábado (14). Fundamental para a economia do ES, morreu no final de semana a economista Angela Morandi. Levantamento da Prefeitura de Vila Velha apontou os bairros que mais recebem reclamações de poluição sonora na cidade: Itapuã, Praia de Itaparica, Praia da Costa, Coqueiral de Itaparica e Glória.