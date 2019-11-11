Ouça o que é assunto nesta segunda (11) na CBN Vitória

Manchas chegam à praia de Itaúnas, neste domingo (10), segundo informações da Marinha. No Espírito Santo, as manchas de óleo atingiram primeiro o balneário de Guriri, em São Mateus.

Leitão da Silva será inaugurada no dia 24 de novembro, diz governador. Quase pronta, com novos canteiros centrais e ciclovia, a avenida já está quase toda liberada para o fluxo de veículos. Pontualidade dos candidatos marca o segundo dia de provas do Enem no ES. Soltura de Lula aumentou a polarização no país, afirma Casagrande.