Ouça o que é assunto nesta segunda (09) na CBN Vitória

Com novo projeto, governo do ES lança edital para o Portal do Príncipe. A previsão é de que a empresa que vencer o edital do governo do Estado entregue a obra em até 18 meses.

Mais de 194 mil passageiros vão passar pelo Aeroporto de Vitória. Movimentação de viajantes, segundo a Infraero, será superior que a registrada no mesmo período de 2018.

Inscrições on-line para tendas em Camburi começam na tarde desta segunda (09). São 501 vagas e cada pessoa poderá reservar apenas um espaço de 25 m².