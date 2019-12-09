Ouça o que é assunto nesta segunda (09) na CBN Vitória

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Entre os assuntos: Governo do ES lança edital para o Portal do Príncipe; Mais de 194 mil passageiros passarão pelo Aeroporto de Vitória nos feriados de fim de ano; Inscrições online para tendas em Camburi começam na tarde desta segunda (09)

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 10:11

Publicado em 

09 dez 2019 às 10:11
Com novo projeto, governo do ES lança edital para o Portal do Príncipe. A previsão é de que a empresa que vencer o edital do governo do Estado entregue a obra em até 18 meses.
Mais de 194 mil passageiros vão passar pelo Aeroporto de Vitória. Movimentação de viajantes, segundo a Infraero, será superior que a registrada no mesmo período de 2018.
Inscrições on-line para tendas em Camburi começam na tarde desta segunda (09). São 501 vagas e cada pessoa poderá reservar apenas um espaço de 25 m².
Nesta segunda (09), a Receita Federal abre a consulta ao sétimo e último lote de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 2019. O lote de restituição do IRPF contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2018.

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