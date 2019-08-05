Ouça o que é assunto nesta segunda (05) na CBN Vitória

O Espírito santo pode ficar sem campanha de vacinação antirrábica em 2019. O problema é na distribuição das doses devido a problemas técnicos na produção da vacina.

Prefeitura pode manter vagas de estacionamento com a construção da ciclovia na Rio Branco. Secretaria está analisando sugestões de moradores, que discordam do projeto atual para ciclovia na Praia do Canto. Semana começa com frio e ventos fortes no Estado. Frente fria ainda deixa temperaturas baixas. Os ventos podem chegar aos 70 km/h.