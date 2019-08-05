Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Giro de Notícias

Ouça o que é assunto nesta segunda (05) na CBN Vitória

Em destaque: o Estado pode ficar sem campanha de vacinação antirrábica este ano e a ciclovia na Rio Branco

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 09:24

Publicado em 

05 ago 2019 às 09:24
O Espírito santo pode ficar sem campanha de vacinação antirrábica em 2019. O problema é na distribuição das doses devido a problemas técnicos na produção da vacina.
GIRO DE NOTÍCIAS - 05-08-19 - MANHÃ LUFS
Prefeitura pode manter vagas de estacionamento com a construção da ciclovia na Rio Branco. Secretaria está analisando sugestões de moradores, que discordam do projeto atual para ciclovia na Praia do Canto. Semana começa com frio e ventos fortes no Estado. Frente fria ainda deixa temperaturas baixas. Os ventos podem chegar aos 70 km/h.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Torneio Monte Líbano de Beach Tennis
Torneio de Beach Tennis movimenta a Curva da Jurema a partir desta quarta-feira (03)
Imagem de destaque
DNIT-ES publica edital de supervisão das obras de duplicação da BR 262
Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados