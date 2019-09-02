Ouça o que é assunto nesta segunda (02) na CBN Vitória

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Grand Parc reinaugurado, novos voos do Santos Dumont para Vitória e alerta da Marinha para ventos fortes estão nos assuntos

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 09:29

Publicado em 

02 set 2019 às 09:29
Grand Parc é reinaugurado e reforma nos apartamentos pode começar. Reinaugurado neste fim de semana, três anos após o desabamento da área de lazer, o Grand Parc Residencial deve demorar de seis meses a um ano para ser totalmente ocupado.
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Vitória vai ganhar novos voos diretos para o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Serão duas saídas diárias de cada localidade de segunda a domingo. Atualmente, o trecho é feito pela Latam com escala. Um alerta para ventos de até 74 km/h no litoral sul de Vitória foi divulgado, no sábado, pela Marinha do Brasil valendo até o final da manhã desta segunda-feira.

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