Ouça o que é assunto na CBN Vitória nesta quarta (17)

Apesar da Força Nacional iniciar o trabalho de combate à criminalidade em Cariacica apenas no final de agosto, alguns membros do comando já estão no Espírito Santo para elaborar o planejamento das operações. O efetivo que vai atuar no Programa de Enfrentamento à Criminalidade Violenta do Governo Federal será comandado por uma mulher.
Além disso, saiba o que houve com a lei estadual que proibiu o fornecimento de canudinhos plásticos em bares e restaurantes. E mais: aplicativo que envelhece o rosto pode esconder riscos à privacidade.
GIRO DE NOTÍCIAS - 17-07-19 - TARDE