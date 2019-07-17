Ouça o que é assunto na CBN Vitória nesta quarta (17)

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Força Nacional no Espírito Santo, proibição de canudos plásticos e os riscos do aplicativo que envelhece o rosto

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 14:30

Publicado em 

17 jul 2019 às 14:30
Canudinhos são proibidos no Rio Crédito: Divulgação
Apesar da Força Nacional iniciar o trabalho de combate à criminalidade em Cariacica apenas no final de agosto, alguns membros do comando já estão no Espírito Santo para elaborar o planejamento das operações. O efetivo que vai atuar no Programa de Enfrentamento à Criminalidade Violenta do Governo Federal será comandado por uma mulher.
Além disso, saiba o que houve com a lei estadual que proibiu o fornecimento de canudinhos plásticos em bares e restaurantes. E mais: aplicativo que envelhece o rosto pode esconder riscos à privacidade.
GIRO DE NOTÍCIAS - 17-07-19 - TARDE

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