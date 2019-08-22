Ouça as principais notícias da rádio CBN Vitória nesta quinta (22)

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Força Nacional em Cariacica, busca por vacina contra o sarampo e bilhete único nos municipais são alguns dos assuntos

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 14:24

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

22 ago 2019 às 14:24
Força Nacional de Segurança quando esteve em Vitória durante a greve da Polícia Militar no Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ
O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou, nesta quinta-feira (22), duas portarias que autorizam a atuação da Força Nacional em cidades com índices elevados de criminalidade. No Espírito Santo, 80 agentes da tropa tem previsão de chegar no próximo dia 28, com atuação em Cariacica.
E mais: moradores lotam unidades de saúde na busca pela vacina contra o sarampo. Saiba também: termina nesta sexta-feira (23) o prazo para validar os cartões de passe nos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha; Hospital Santa Rita vai ampliar atendimento para pacientes com câncer.
GIRO DE NOTÍCIAS - 22-08-19 - TARDE

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