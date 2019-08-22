Ouça as principais notícias da rádio CBN Vitória nesta quinta (22)

Força Nacional de Segurança quando esteve em Vitória durante a greve da Polícia Militar no Espírito Santo

O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou, nesta quinta-feira (22), duas portarias que autorizam a atuação da Força Nacional em cidades com índices elevados de criminalidade. No Espírito Santo, 80 agentes da tropa tem previsão de chegar no próximo dia 28, com atuação em Cariacica.