Ouça as principais notícias da rádio CBN Vitória nesta quinta (22)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou, nesta quinta-feira (22), duas portarias que autorizam a atuação da Força Nacional em cidades com índices elevados de criminalidade. No Espírito Santo, 80 agentes da tropa tem previsão de chegar no próximo dia 28, com atuação em Cariacica.
E mais: moradores lotam unidades de saúde na busca pela vacina contra o sarampo. Saiba também: termina nesta sexta-feira (23) o prazo para validar os cartões de passe nos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha; Hospital Santa Rita vai ampliar atendimento para pacientes com câncer.
GIRO DE NOTÍCIAS - 22-08-19 - TARDE