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praias atingidas

Óleo ainda chega em Linhares após um mês do primeiro registro no ES

Força-tarefa formada por Exército, Marinha e órgãos ambientais ainda atua no litoral capixaba em busca de fragmentos da substância

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 10:40

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

07 dez 2019 às 10:40
Fragmentos de óleo são recolhidos em Pontal do Ipiranga, praia de Linhares Crédito: Eduardo Dias
Após um mês do primeiro registro de fragmentos de óleo em uma praia do Espírito Santo, as autoridades ambientais continuam recolhendo vestígios do material. A primeira praia com o registro foi Guriri, em São Mateus, no dia 7 de novembro, e a confirmação que o óleo é o mesmo que atingiu praias em todo o nordeste foi feita em laboratório. O local que continua recebendo os fragmentos de petróleo é o município de Linhares, principalmente nas praias de Degredo e Cacimbas, como explica o secretário de Meio Ambiente da cidade, Fabrício Borghi.
"Continua chegando esse material em pequena quantidade. Não é que a gente não limpou esse material ainda. Limpa, mas continua chegando", relatou.
Praias do Espírito Santo ainda registram fragmentos de óleo
A força-tarefa montada para combater o óleo, que reúne Exército, Marinha e órgãos ambientais, continua atuando no município. Cerca de 30 militares estão empenhados no serviço. Segundo o secretário, foram retirados de Cacimba e Degredo cerca de 1,5kg de fragmentos da substância e as praias registram tímida movimentação de banhistas. Em Linhares, desde os primeiros registros do petróleo, já foram recolhidos pouco mais de 600 kg do material, que é encaminhado a um aterro sanitário na Serra.
No Espírito Santo, 75 pontos no litoral foram atingidos pelas manchas de óleo, segundo levantamento do Ibama desta sexta-feira, dia 6. Do total, 29 não registraram novos vestígios na última revista. Foram atingidos os municípios de Conceição da Barra, São Mateus, Aracruz, Linhares, Serra, Vitória e Vila Velha.

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