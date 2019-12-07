Óleo ainda chega em Linhares após um mês do primeiro registro no ES

Fragmentos de óleo são recolhidos em Pontal do Ipiranga, praia de Linhares Crédito: Eduardo Dias

Após um mês do primeiro registro de fragmentos de óleo em uma praia do Espírito Santo, as autoridades ambientais continuam recolhendo vestígios do material. A primeira praia com o registro foi Guriri, em São Mateus, no dia 7 de novembro, e a confirmação que o óleo é o mesmo que atingiu praias em todo o nordeste foi feita em laboratório. O local que continua recebendo os fragmentos de petróleo é o município de Linhares, principalmente nas praias de Degredo e Cacimbas, como explica o secretário de Meio Ambiente da cidade, Fabrício Borghi.

"Continua chegando esse material em pequena quantidade. Não é que a gente não limpou esse material ainda. Limpa, mas continua chegando", relatou.

Your browser does not support the audio element. Praias do Espírito Santo ainda registram fragmentos de óleo

A força-tarefa montada para combater o óleo, que reúne Exército, Marinha e órgãos ambientais, continua atuando no município. Cerca de 30 militares estão empenhados no serviço. Segundo o secretário, foram retirados de Cacimba e Degredo cerca de 1,5kg de fragmentos da substância e as praias registram tímida movimentação de banhistas. Em Linhares, desde os primeiros registros do petróleo, já foram recolhidos pouco mais de 600 kg do material, que é encaminhado a um aterro sanitário na Serra.