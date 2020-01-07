Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta terça (7)

Desde a última sexta-feira, Vitória conta com novas regras para a utilização de patinetes elétricos. O decreto que regulamenta o serviço foi formulado com base em uma consulta pública que contou com a participação de 200 pessoas, que puderam opinar sobre o uso, a velocidade, o estacionamento, a ampliação e os equipamento de segurança, além das penalidades, a infraestrutura, a fiscalização e os valores cobrados.
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E mais: após reclamação de moradores, prefeitura promete normalização da coleta de lixo na Serra até esta quarta (8); Inpe alerta para chuvas fortes em 11 cidades do ES; Aeroporto de Vitória conta com novo site para acompanhar situação de voos.