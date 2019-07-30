Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta terça (30)

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Suspensão de bolsas de pesquisa, crescimento do mercado de transporte por aplicativos e novo golpe que circula no WhatsApp são alguns dos assuntos

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 14:42

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

30 jul 2019 às 14:42
Prédio da administração central da Ufes Crédito: Facebook/Ufes
Cerca de 100 pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) podem ser prejudicados com a suspensão do edital para bolsas especiais de pesquisa. A estimativa é da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da universidade, que afirma que a medida por prejudicar a população.
Saiba também: cresce o número de motoristas que pediram ao Detran para incluir a permissão para trabalho na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O aumento está relacionado à chegada dos aplicativos de transporte no Espírito Santo. Além disso: um novo golpe aplicado via WhatsApp tem aproveitado o anúncio de liberação de saques do FGTS para atrair as vítimas.
GIRO DE NOTÍCIAS - 30-07-19 - TARDE

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