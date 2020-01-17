Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta sexta (17)

Após a confirmação de que lotes contaminados de cervejas da Backer foram encontrados no Espírito Santo, o Procon-ES realiza uma série de ações para recolher garrafas dos rótulos e ressarcir consumidores.
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E mais: Vale presta esclarecimentos sobre emissão de fumaça de tom avermelhado no Complexo de Tubarão. Segundo a empresa, a substância não é tóxica.
Saiba ainda: com a divulgação das notas do Enem, candidatos podem se preparar para disputar vagas na Ufes e no Ifes por meio do Sisu.