Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta sexta (17)

Após a confirmação de que lotes contaminados de cervejas da Backer foram encontrados no Espírito Santo, o Procon-ES realiza uma série de ações para recolher garrafas dos rótulos e ressarcir consumidores.

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E mais: Vale presta esclarecimentos sobre emissão de fumaça de tom avermelhado no Complexo de Tubarão. Segundo a empresa, a substância não é tóxica.