Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

GIRO DE NOTÍCIAS

Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta sexta (10)

Reforma da Previdência do ES, cerveja retirada de supermercado e fim de semana de sol e calor

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 14:59

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

10 jan 2020 às 14:59
O governador Renato Casagrande (PSB) sancionou, nessa quinta-feira (9), a lei da reforma da previdência dos servidores públicos do Espírito Santo. As novas regras entrarão em vigor em julho de 2020.
GIROCBN100120TARDELUFS
E mais: após uma substância tóxica ser encontrada em duas garrafas da Belorizontina, da Backer, em Minas Gerais, a rede de supermercados Carone, do Espírito Santo, recolheu os produtos da marca que estavam em suas prateleiras.
Saiba também a previsão do tempo para o fim de semana em todo o estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados