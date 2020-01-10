Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta sexta (10)

O governador Renato Casagrande (PSB) sancionou, nessa quinta-feira (9), a lei da reforma da previdência dos servidores públicos do Espírito Santo. As novas regras entrarão em vigor em julho de 2020.

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E mais: após uma substância tóxica ser encontrada em duas garrafas da Belorizontina, da Backer, em Minas Gerais, a rede de supermercados Carone, do Espírito Santo, recolheu os produtos da marca que estavam em suas prateleiras.