Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta segunda (5)

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Servidores do Detran exonerados após operação do MPES, rodízio de abastecimento de água e vacinação contra o sarampo são os assuntos

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 13:55

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

05 ago 2019 às 13:55
Fraude de R$ 100 milhões é investigada no Espírito Santo Crédito: Divulgação/MPES
Três servidores do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) foram exonerados nesta segunda-feira (5). Na semana passada, uma operação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apontou os servidores como integrantes de um grupo que fraudava registros de veículos no estado.
GIRO DE NOTÍCIAS - 05-08-19 - TARDE LUFS
Saiba também: produtores rurais de São Roque do Canaã e Santa Teresa só poderão usar água nas plantações dois dias na semana. A região sofre com a estiagem. Além disso: crianças de 6 a 11 meses de idade terão que tomar a vacina contra o sarampo para viajar.

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