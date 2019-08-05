Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta segunda (5)

Três servidores do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) foram exonerados nesta segunda-feira (5). Na semana passada, uma operação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apontou os servidores como integrantes de um grupo que fraudava registros de veículos no estado.

Saiba também: produtores rurais de São Roque do Canaã e Santa Teresa só poderão usar água nas plantações dois dias na semana. A região sofre com a estiagem. Além disso: crianças de 6 a 11 meses de idade terão que tomar a vacina contra o sarampo para viajar.