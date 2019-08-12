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Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta segunda (12)

Ouça as últimas informações sobre a greve dos rodoviários que afeta a vida do morador da Grande Vitória

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 14:23

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

12 ago 2019 às 14:23
Ônibus parados por conta da greve na garagem da Viação Nova, em São Francisco, Cariacica. Crédito: Fernando Madeira
A paralisação de motoristas e cobradores contrários ao novo modelo de ônibus com ar-condicionado afetou a vida de 500 mil passageiros nesta segunda (12). Dos 1.500 coletivos, apenas 50 circularam. A greve gerou prejuízos ao comércio e indústria.
GIRO DE NOTÍCIAS - 12-08-19 - TARDE LUFS
O Governo do Estado afirmou que não vai recuar da decisão de implantar o novo sistema nos ônibus refrigerados, sem a presença de cobradores. A Procuradoria Geral do Estado pretende ingressar na Justiça para cobrar multa de R$ 100 mil ao Sindirodoviários e normalizar a circulação.

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