Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta segunda (12)

A paralisação de motoristas e cobradores contrários ao novo modelo de ônibus com ar-condicionado afetou a vida de 500 mil passageiros nesta segunda (12). Dos 1.500 coletivos, apenas 50 circularam. A greve gerou prejuízos ao comércio e indústria.

O Governo do Estado afirmou que não vai recuar da decisão de implantar o novo sistema nos ônibus refrigerados, sem a presença de cobradores. A Procuradoria Geral do Estado pretende ingressar na Justiça para cobrar multa de R$ 100 mil ao Sindirodoviários e normalizar a circulação.