Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta quarta (29)

Apesar do pouco volume de água das últimas 24 horas, mais de 13 mil pessoas ainda estão fora de casa por causa das chuvas que atingiram o Espírito Santo na última semana. No total, 11.384 estão desalojadas e 2.097 estão desabrigadas em 30 cidades, de Norte a Sul do Estado. Os dados são da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

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O Conselho da Polícia Civil manteve a expulsão do policial Hilário Frasson, acusado de mandar matar a ex-mulher, a médica Milena Gottardi. A punição já havia sido aplicada a Hilário, porém, a defesa do policial civil entrou com recurso, que foi julgado na manhã desta quarta-feira (29).