Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta quarta (29)

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Chuva ainda deixa desabrigados e desalojados no ES, Polícia Civil mantém demissão de Hilário Frasson, prorrogado prazo do Simples Nacional para atingidos pela chuva, entre outras notícias

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 15:11

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

29 jan 2020 às 15:11
Apesar do pouco volume de água das últimas 24 horas, mais de 13 mil pessoas ainda estão fora de casa por causa das chuvas que atingiram o Espírito Santo na última semana. No total, 11.384 estão desalojadas e 2.097 estão desabrigadas em 30 cidades, de Norte a Sul do Estado. Os dados são da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.
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O Conselho da Polícia Civil manteve a expulsão do policial Hilário Frasson, acusado de mandar matar a ex-mulher, a médica Milena Gottardi. A punição já havia sido aplicada a Hilário, porém, a defesa do policial civil entrou com recurso, que foi julgado na manhã desta quarta-feira (29).
O governo federal prorrogou o prazo para a reinserção no Simples Nacional para os contribuintes que moram nos municípios do Espírito Santo mais atingidos pelas chuvas e alagamentos das últimas semanas. O cadastro seria finalizado no dia 31 de janeiro. Por enquanto, a prorrogação vale apenas para os municípios de Alfredo Chaves, Iconha, Rio Novo do Sul e Vargem Alta.

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