Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta quarta (10)

O mutirão de negociação de dívidas realizado pelo Procon estadual com o apoio da Prefeitura de Linhares começou nesta terça-feira (25), no bairro Aviso

Consumidores com dívidas em atraso conseguem renegociar débitos com desconto de juros e multas na Serra. Em um caso, dívida de R$ 6 mil caiu para R$ 1 mil. O mutirão do Procon, em Laranjeiras, vai até a sexta-feira (12).

Saiba também: prédio histórico do antigo hotel Radium, no Centro de Guarapari, pode ser administrado pela iniciativa privada por meio do Programa de Concessões e Parcerias do Governo do Estado. Além disso, Marco Bravo explica os impactos ambientais do acordo firmado entre Mercosul e União Europeia no quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade.