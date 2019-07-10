Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta quarta (10)

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Mutirão de renegociação de dívidas na Serra, Programa de Concessões e Parcerias do Governo do Estado e consequências do acordo entre os blocos Mercosul e União Europeia

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 14:49

Publicado em 

10 jul 2019 às 14:49
O mutirão de negociação de dívidas realizado pelo Procon estadual com o apoio da Prefeitura de Linhares começou nesta terça-feira (25), no bairro Aviso Crédito: Michel Freitas | Rádio Litoral FM
Consumidores com dívidas em atraso conseguem renegociar débitos com desconto de juros e multas na Serra. Em um caso, dívida de R$ 6 mil caiu para R$ 1 mil. O mutirão do Procon, em Laranjeiras, vai até a sexta-feira (12).
Saiba também: prédio histórico do antigo hotel Radium, no Centro de Guarapari, pode ser administrado pela iniciativa privada por meio do Programa de Concessões e Parcerias do Governo do Estado. Além disso, Marco Bravo explica os impactos ambientais do acordo firmado entre Mercosul e União Europeia no quadro CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade.
GIRO DE NOTÍCIAS - 10-07-19 - TARDE LUFS

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