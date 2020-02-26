Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta quarta (1°)

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Suspeita de coronavírus, alerta de ventos fortes e blocos de carnaval

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 14:06

Publicado em 

26 fev 2020 às 14:06
Paciente com suspeita de coronavírus tem quadro estável em hospital na Serra; Marinha alerta para ventos fortes no litoral do ES; blocos de carnaval seguem até março. 
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