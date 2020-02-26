Fique por dentro dos destaques da CBN Vitória nesta quarta (1°)

Paciente com suspeita de coronavírus tem quadro estável em hospital na Serra; Marinha alerta para ventos fortes no litoral do ES; blocos de carnaval seguem até março.
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Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 14:06
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