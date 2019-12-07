Fique por dentro dos assuntos da CBN Vitória neste fim de semana

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Entre os assuntos: Reajuste no salário dos servidores do Governo do ES; Plataformas devem deixar de operar no Espírito Santo até 2022; Preço da carne de boi em Vitória teve a maior alta entre as capitais do país no mês passado

Publicado em 07 de Dezembro de 2019 às 13:04

Publicado em 

07 dez 2019 às 13:04
Os projetos de lei que reajustam em 3,5% o salário dos servidores do governo do Estado, da Assembleia Legislativa (Ales), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e do Tribunal de Contas (TCES) ficaram para ser votados na próxima semana.
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Quatro plataformas de produção de petróleo devem deixar de operar no Espírito Santo até 2022. O desmonte começa já no ano que vem.
A cada quatro dias, uma criança morre por acidente no Espírito Santo. No Brasil, esse número chega a 10 crianças por dia. Entre as principais causas das mortes estão acidentes de trânsito, sufocação e afogamento.
O preço da carne de boi em Vitória teve a maior alta entre as capitais do país no mês passado. Na capital capixaba, o aumento foi de 19,37% entre outubro e novembro, segundo o Dieese.
Depois de três tentativas, a Prefeitura de Vitória conseguiu concluir o processo de licitação para administração de 16 quiosques da Curva da Jurema. A empresa Conexxo Serviços e Gestão de Eventos foi confirmada vencedora.
 

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