Fique por dentro dos assuntos da CBN Vitória neste fim de semana

O Aeroporto de Vitória estará sob nova administração a partir de Janeiro 2020. A empresa Aeroportos do Sudeste do Brasil (AseB), subsidiária da Zurich Airport, anunciou que assumirá o controle total das operações no terminal capixaba no dia 2 de Janeiro.

No trevo de Viana, a partir de agora, motoristas que desejam seguir para o sentido norte da BR-101 passam por baixo do viaduto em construção, no km 305, na interseção com a BR-262. O início da fiscalização da Linha Verde em Camburi será no dia 25 de novembro. Mais ações educativas serão feitas na próxima semana. Divulgado o resultado da primeira etapa da licitação para os novos quiosqueiros nas orlas de Itapuã e Itaparica, em Vila Velha. Ufes adere à sustentabilidade e vai gerar energia limpa.