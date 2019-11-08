Fique por dentro dos assuntos da CBN Vitória neste fim de semana

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Entre os assuntos: Aeroporto de Vitória sob nova administração em Janeiro 2020; Trevo de Viana com nova modificação; Fiscalização da Linha Verde em Camburi começa no dia 25; Licitação para os novos quiosqueiros em Vila Velha

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 12:18

Publicado em 

08 nov 2019 às 12:18
O Aeroporto de Vitória estará sob nova administração a partir de Janeiro 2020. A empresa Aeroportos do Sudeste do Brasil (AseB), subsidiária da Zurich Airport, anunciou que assumirá o controle total das operações no terminal capixaba no dia 2 de Janeiro.
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No trevo de Viana, a partir de agora, motoristas que desejam seguir para o sentido norte da BR-101 passam por baixo do viaduto em construção, no km 305, na interseção com a BR-262. O início da fiscalização da Linha Verde em Camburi será no dia 25 de novembro. Mais ações educativas serão feitas na próxima semana. Divulgado o resultado da primeira etapa da licitação para os novos quiosqueiros nas orlas de Itapuã e Itaparica, em Vila Velha. Ufes adere à sustentabilidade e vai gerar energia limpa.
 

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