Fique por dentro dos assuntos da CBN Vitória neste fim de semana

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Entre os assuntos: Governo do Estado lança o aplicativo APP 190 ES; Samarco deve retomar suas operações em Anchieta até o dia 25; Por dia, 57 motoristas têm a carteira de habilitação suspensa no Espírito Santo

Publicado em 12 de Outubro de 2019 às 12:27

Publicado em 

12 out 2019 às 12:27
Esta semana, o Governo do Estado lançou o aplicativo APP 190 ES que vai permitir que o cidadão dos locais atendidos pelo Ciodes acione a emergência com apenas dois toques.
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A mineradora Samarco deve retomar suas operações em Anchieta até o dia 25 deste mês, com 26% da capacidade até o segundo semestre de 2020. Por dia, 57 motoristas têm a carteira de habilitação suspensa no Espírito Santo. Os números são referentes ao ano de 2019. Uma cooperação científica e tecnológica envolvendo a Embraer e a Ufes resultou no primeiro teste de uma aeronave autônoma no Brasil. Apenas 10 em cada 100 moradores do Espírito Santo têm diploma universitário.

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