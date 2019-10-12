Fique por dentro dos assuntos da CBN Vitória neste fim de semana

Esta semana, o Governo do Estado lançou o aplicativo APP 190 ES que vai permitir que o cidadão dos locais atendidos pelo Ciodes acione a emergência com apenas dois toques.

A mineradora Samarco deve retomar suas operações em Anchieta até o dia 25 deste mês, com 26% da capacidade até o segundo semestre de 2020. Por dia, 57 motoristas têm a carteira de habilitação suspensa no Espírito Santo. Os números são referentes ao ano de 2019. Uma cooperação científica e tecnológica envolvendo a Embraer e a Ufes resultou no primeiro teste de uma aeronave autônoma no Brasil. Apenas 10 em cada 100 moradores do Espírito Santo têm diploma universitário.