Fique por dentro dos assuntos da CBN Vitória neste fim de semana

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Entre os assuntos: Níveis críticos nos rios Jucu e Santa Maria, que abastecem a Grande Vitória; Polícia Civil demite Hilário Frasson, acusado de ser mandantes da morte da médica Milena Gottardi, em 2017; Monitoramento de aulas práticas de trânsito nas auto-escolas Estado será ampliado

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 12:10

Publicado em 

28 set 2019 às 12:10
Os rios Jucu e Santa Maria, que abastecem a Grande Vitória, estão com a vazão em níveis críticos. Segundo a Agerh, os níveis ainda estão dentro de uma margem de segurança para garantir o abastecimento da população.
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A corregedoria da Polícia Civil decidiu demitir o policial civil Hilário Frasson, acusado de ser um dos mandantes da morte da médica Milena Gottardi, em 2017. O DNIT autorizou, esta semana, as obras de construção de duas vias paralelas às margens da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. Colatina e e Cachoeiro de Itapemirim estão passando pelo cadastramento biométrico do Tribunal Regional Eleitoral. Monitoramento de aulas práticas de trânsito nas auto-escolas Espírito Santo será ampliado para todas as categorias.

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