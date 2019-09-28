Fique por dentro dos assuntos da CBN Vitória neste fim de semana

Os rios Jucu e Santa Maria, que abastecem a Grande Vitória, estão com a vazão em níveis críticos. Segundo a Agerh, os níveis ainda estão dentro de uma margem de segurança para garantir o abastecimento da população.

A corregedoria da Polícia Civil decidiu demitir o policial civil Hilário Frasson, acusado de ser um dos mandantes da morte da médica Milena Gottardi, em 2017. O DNIT autorizou, esta semana, as obras de construção de duas vias paralelas às margens da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó. Colatina e e Cachoeiro de Itapemirim estão passando pelo cadastramento biométrico do Tribunal Regional Eleitoral. Monitoramento de aulas práticas de trânsito nas auto-escolas Espírito Santo será ampliado para todas as categorias.