Fique por dentro dos assuntos da CBN Vitória neste fim de semana

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Desestatização BR 262, desconto para pagamento de multas por aplicativo e, depois do sarampo, a preocupação agora é com a rubéola

Publicado em 16 de Agosto de 2019 às 14:05

Publicado em 

16 ago 2019 às 14:05
Um decreto editado esta semana pelo governo federal incluiu a BR 262 entre as rodovias qualificadas para o Programa de Desestatização.
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Os motoristas que optarem por receber as notificações de multas por aplicativo de celular, que deve começar a funcionar nas próximas semanas, poderão ganhar descontos de até 40% no pagamento. Dos 1.065 presos beneficiados com a saída temporária do Dia dos Pais desse ano, 26 internos não retornaram às unidades prisionais. Com a confirmação de um caso de sarampo após seis anos sem a doença no Espírito Santo, surge também a preocupação quanto a volta da rubéola.

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