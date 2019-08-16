Fique por dentro dos assuntos da CBN Vitória neste fim de semana

Os motoristas que optarem por receber as notificações de multas por aplicativo de celular, que deve começar a funcionar nas próximas semanas, poderão ganhar descontos de até 40% no pagamento. Dos 1.065 presos beneficiados com a saída temporária do Dia dos Pais desse ano, 26 internos não retornaram às unidades prisionais. Com a confirmação de um caso de sarampo após seis anos sem a doença no Espírito Santo, surge também a preocupação quanto a volta da rubéola.