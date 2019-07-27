Fique por dentro dos assuntos da CBN Vitória neste fim de semana

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Audiência para discutir o reajuste do pedágio na BR-101, Parque Estadual do Forno Grande e a volta do Vasco ao kleber Andrade estão entre os assuntos

Publicado em 27 de Julho de 2019 às 08:58

Publicado em 

27 jul 2019 às 08:58
A audiência que vai discutir o reajuste do pedágio na BR-101 no Espírito Santo foi adiada para o dia 31 de julho.
GIRO DE NOTÍCIAS - SÁBADO - 27-07-19
A partir de segunda-feira (29), uma unidade móvel da Caixa estará na Praça do Papa, em Vitória para renegociação de dívidas. Ficou para depois do recesso parlamentar, a votação na Assembleia do projeto de lei enviado pelo governo do Estado para adiar a saída de servidores prestes a se aposentar. O Parque do Forno Grande, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, será reaberto após quase 20 anos fechado. No dia 4 de agosto, o Vascol volta a jogar no Kleber Andrade, em Cariacica.
 

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