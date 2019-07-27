Fique por dentro dos assuntos da CBN Vitória neste fim de semana

A partir de segunda-feira (29), uma unidade móvel da Caixa estará na Praça do Papa, em Vitória para renegociação de dívidas. Ficou para depois do recesso parlamentar, a votação na Assembleia do projeto de lei enviado pelo governo do Estado para adiar a saída de servidores prestes a se aposentar. O Parque do Forno Grande, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, será reaberto após quase 20 anos fechado. No dia 4 de agosto, o Vascol volta a jogar no Kleber Andrade, em Cariacica.