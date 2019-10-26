Fique por dentro dos assuntos da CBN Vitória deste fim de semana

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Entre os assuntos: Secretaria de Controle e Transparência fará inspeção nas Organização Social de Saúde atuando no ES; Obras na Avenida Vitória já começaram; Esta semana, o gás de cozinha residencial aumentou 5% nas distribuidoras e o GLP industrial e comercial 3%

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 11:20

Publicado em 

26 out 2019 às 11:20
A Secretaria de Controle e Transparência vai inspecionar todas as Organizações Sociais de Saúde em atuarão do Estado. A equipe de auditores terá um prazo de 30 dias para avaliar os documentos e apresentar o relatório.
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Quem passa pela Avenida Vitória, na Capital, já pode perceber algumas mudanças no fluxo do trânsito. Isso porque as obras da via começaram esta semana. A Caixa antecipa os pagamentos do saque imediato do FGTS a todos os trabalhadores que não têm conta na Caixa. Esta semana, o gás de cozinha residencial aumentou 5% nas distribuidoras e o GLP industrial e comercial 3%.
 

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