Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

GIRO DE NOTÍCIAS

Fique por dentro das notícias da CBN Vitória neste fim de semana

Multas na Linha Verde, greve dos caminhoneiros, calor na Grande Vitória, reajuste dos servidores estaduais, entre outros assuntos da rádio que toca notícia

Publicado em 14 de Dezembro de 2019 às 10:08

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

14 dez 2019 às 10:08
Pelo menos 79 motoristas já foram autuados pela Guarda Municipal de Vitória por utilizarem de forma irregular a Linha Verde, na Avenida Dante Michelini. Que não segue à risca o que prevê a legislação já está sendo multado desde 28 de novembro.
GIROCBNFDS141219LUF
Caminhoneiros que lideraram a greve da categoria em 2018 no Espírito Santo descartam uma nova paralisação no Estado, prevista para ocorrer em algumas partes do país na segunda-feira, dia 16 de dezembro.
E mais: fim de semana será de altas temperaturas na Grande Vitória, com máximas passando dos 30ºC no sábado e no domingo; os servidores estaduais recebem no próximo dia 23 o salário referente ao mês de dezembro, já com o reajuste de 3,5%, que foi sancionado e publicado no Diário Oficial nesta sexta-feira (13).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados