Fique por dentro das notícias da CBN Vitória neste fim de semana

Pelo menos 79 motoristas já foram autuados pela Guarda Municipal de Vitória por utilizarem de forma irregular a Linha Verde, na Avenida Dante Michelini. Que não segue à risca o que prevê a legislação já está sendo multado desde 28 de novembro.
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Caminhoneiros que lideraram a greve da categoria em 2018 no Espírito Santo descartam uma nova paralisação no Estado, prevista para ocorrer em algumas partes do país na segunda-feira, dia 16 de dezembro.
E mais: fim de semana será de altas temperaturas na Grande Vitória, com máximas passando dos 30ºC no sábado e no domingo; os servidores estaduais recebem no próximo dia 23 o salário referente ao mês de dezembro, já com o reajuste de 3,5%, que foi sancionado e publicado no Diário Oficial nesta sexta-feira (13).