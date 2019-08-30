Escute os destaques desta sexta-feira (30), na CBN Vitória

Os policiais da Força Nacional, incluindo atiradores de elite, começam a atuar nesta sexta-feira, dia 30, em Cariacica. Eles serão responsáveis por patrulhar, abordar e fiscalizar as ruas da cidade pelos próximos quatro meses.
GIRO DE NOTÍCIAS
Mourão compara presídios a masmorras medievais durante evento no ES. Durante palestra em Vitória, o vice-presidente criticou a estrutura do sistema prisional brasileiro. Termina nesta sexta-feira (30), o processo de migração do atual sistema de bilhetagem eletrônica nos coletivos de Vitória (Verdinhos) e de Vila Velha (Sanremo).