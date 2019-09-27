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Escute os destaques desta sexta-feira (27), na CBN Vitória

Caixa abre mais cedo nesta sexta (27) para saques do FGTS; Rio Jucu tem queda na vazão e chega a nível abaixo do crítico; Viradão Vitória com interdições a partir desta sexta

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 09:32

Publicado em 

27 set 2019 às 09:32
Caixa abriu mais cedo nesta sexta (27) para 200 mil sacarem FGTS no ES. Trabalhador poderá sacar até R$ 500 de contas ativas e inativas. Nesta etapa, serão contemplados correntistas do banco
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Alerta: Rio Jucu tem queda na vazão e chega a nível abaixo do crítico. Segundo a Cesan, a falta de chuva merece atenção, embora o abastecimento na Grande Vitória permaneça dentro da normalidade até o momento. O Viradão Vitória acontece neste final de semana, dias 28 e 29, no Centro. Algumas vias serão interditadas a partir desta sexta (27).

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