Escute os destaques desta sexta-feira (25), na CBN Vitória

Foragido da Justiça, Gratz está em casa. Ex-deputado teve prisão decretada pela Justiça, mas, segundo vizinhos do prédio onde mora ele continua circulando normalmente na Praia do Canto.

Ex-delegado do ES, Cláudio Guerra vira réu por crimes durante a ditadura. Justiça Federal no Rio de Janeiro acatou a denúncia do MPF contra o ex-delegado. Ele é acusado de ocultação e destruição de 12 cadáveres durante a ditadura. O Enem deste ano registrou o menor número de inscritos da última década no Espírito Santo. Ao todo são 102.276 participantes. A capital registrou o maior número de inscritos.