Escute os destaques desta sexta-feira (25), na CBN Vitória

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Foragido da Justiça, Gratz está em casa; Ex-delegado do ES, Cláudio Guerra vira réu por crimes durante a ditadura; Vitória registrou o maior número de inscritos no Enem deste ano

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 08:14

Publicado em 

25 out 2019 às 08:14
Foragido da Justiça, Gratz está em casa. Ex-deputado teve prisão decretada pela Justiça, mas, segundo vizinhos do prédio onde mora ele continua circulando normalmente na Praia do Canto.
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Ex-delegado do ES, Cláudio Guerra vira réu por crimes durante a ditadura. Justiça Federal no Rio de Janeiro acatou a denúncia do MPF contra o ex-delegado. Ele é acusado de ocultação e destruição de 12 cadáveres durante a ditadura. O Enem deste ano registrou o menor número de inscritos da última década no Espírito Santo. Ao todo são 102.276 participantes. A capital registrou o maior número de inscritos.

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