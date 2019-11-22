Escute os destaques desta sexta-feira (22), na CBN Vitória

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Casagrande vai pedir dinheiro ao governo federal para recuperar BR 262; Governo do ES vai ajudar cidades afetadas pelas chuvas a se reestruturar; Nova passarela entre Viana e Cariacica fica pronta

Publicado em 22 de Novembro de 2019 às 10:54

Publicado em 

22 nov 2019 às 10:54
Casagrande vai pedir dinheiro ao governo federal para recuperar BR 262. As fortes chuvas dos últimos dias provocaram dezenas de deslizamentos às margens da rodovia e o risco de interdições é constante.
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Governo do ES vai ajudar cidades afetadas pelas chuvas a se reestruturar. Garantia foi dada pelo governador Renato Casagrande. O apoio será oferecido logo após passar o período de fortes chuvas. Nova passarela entre Viana e Cariacica fica pronta. Obra da segunda passarela começa em 15 dias. Espírito Santo não vai ter escolas cívico-militares em 2020.
 

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