Escute os destaques desta sexta-feira (20), na CBN Vitória

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Justiça concede "saidinha de Natal" para mais de 1,5 mil presos no ES; Lei obriga supermercados do ES a fornecer sacolas verdes e recicladas; Capacidade de público do Kleber Andrade pode aumentar em 2020; Vias do Triângulo e da Rua da Lama interditadas para final do Mundial de Clubes

Publicado em 20 de Dezembro de 2019 às 08:48

Publicado em 

20 dez 2019 às 08:48
Justiça concede "saidinha de Natal" para mais de 1,5 mil presos no ES. Detentos do regime semiaberto têm direito a cinco saídas temporárias ao longo do ano.
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Lei obriga supermercados do ES a fornecer sacolas verdes e recicladas. Lei sancionada na última quarta-feira (18) na Assembleia Legislativa dá prazo de 18 meses para os estabelecimentos capixabas substituírem as tradicionais pelas novas, que deverão ser feitas com 51% de material reutilizável.
Capacidade de público do Kleber Andrade pode aumentar em 2020. Secretário de Esportes, Júnior Abreu, admite a possibilidade da instalação de nova arquibancada para que o estádio possa receber eventos maiores.
Vias do Triângulo e da Rua da Lama interditadas para final do Mundial de Clubes. Guarda Municipal vai atuar nos pontos de acesso ao Triângulo e Rua da Lama para orientar motoristas sobre as interdições no trânsito.
 

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