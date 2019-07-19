Escute os destaques desta sexta-feira (19), na CBN Vitória

Promotor de Justiça do ES é condenado por facilitar prostituição. De acordo com denúncia do próprio Ministério Público, Jonaci da Silva Herédia intermediava encontros entre homens e garotas de programa e até estabelecia valores.

Tribunal de Justiça suspende uso misto do parque tecnológico em Vitória, e a área volta a ser destinada apenas a construções de empresas do setor de tecnologia. Decisão foi retroativa ao início da lei, em maio do ano passado. Cariacica terá ação de vacinação contra o sarampo em shopping dacidade.