Escute os destaques desta sexta-feira (19), na CBN Vitória

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Promotor de Justiça condenado por facilitar prostituição, vacinação contra o sarampo em Cariacica e Parque Tecnológico de Vitória são os assuntos

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 09:15

Publicado em 

19 jul 2019 às 09:15
Promotor de Justiça do ES é condenado por facilitar prostituição. De acordo com denúncia do próprio Ministério Público, Jonaci da Silva Herédia intermediava encontros entre homens e garotas de programa e até estabelecia valores.
GIRO DE NOTÍCIAS - 19-07-19 - MANHÃ LUFS
Tribunal de Justiça suspende uso misto do parque tecnológico em Vitória, e a área volta a ser destinada apenas a construções de empresas do setor de tecnologia. Decisão foi retroativa ao início da lei, em maio do ano passado. Cariacica terá ação de vacinação contra o sarampo em shopping dacidade.
 

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