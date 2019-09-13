Escute os destaques desta sexta-feira (13), na CBN Vitória

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Nos assuntos: agências da Caixa abertas mais cedo, nesta sexta (13), para saque do FGTS; Ufes ainda não foi comunicada se terá bolsas desbloqueadas pelo MEC; e mais de 100 presos liberados em mutirão carcerário no ES

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 09:25

Publicado em 

13 set 2019 às 09:25
Agências da Caixa abertas mais cedo, nesta sexta (13), para saque do FGTS.No sábado (14), agências funcionarão de 9h as 15 horas. No ES, cerca de 2 milhões de trabalhadores têm direito ao resgate de até R$ 500 em cada conta ativa e/ou inativa.
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A Ufes ainda não foi comunicada se terá bolsas desbloqueadas pelo MEC. Reinaldo Centoducatte disse que não recebeu nenhum aceno oficial do governo federal, reforçou que por enquanto os cortes estão mantidos e fez críticas ao MEC. Mais de 100 presos são liberados em mutirão carcerário no ES. E o número de detentos que vão para prisão domiciliar pode aumentar até fim do mês. 
 

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