Escute os destaques desta sexta-feira (11), na CBN Vitória

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Sergio Moro virá ao Espírito Santo ainda em outubro; ES quer nova tecnologia para monitorar mulheres com medidas protetivas; Holanda será a primeira seleção a desembarcar no ES para o Mundial Sub-17

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 09:25

Publicado em 

11 out 2019 às 09:25
Sergio Moro virá ao Espírito Santo ainda em outubro. Ministro da Justiça tem agendas previstas para o próximo dia 29. O ex-juiz federal deverá ir a Cariacica, cidade que integra o programa "Em frente, Brasil", e vai acompanhar ações da Força Nacional
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Holanda será a primeira seleção a desembarcar no ES para o Mundial Sub-17. Os jovens holandeses chegarão no Espírito Santo no próximo dia 21, seis dias antes da estreia contra o Japão. ES quer nova tecnologia para monitorar mulheres com medidas protetivas. O objetivo é criar uma plataforma que emite alertas tanto para vítima quanto para o agressor quando houver uma aproximação indevida. Além disso, uma viatura também pode ser ao ao local para proteger a vítima
 

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