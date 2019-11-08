Escute os destaques desta sexta-feira (08), na CBN Vitória

Motorista já pode pagar pedágios da BR 101 no ES com cartão de débito. O trecho da rodovia, entre Mimoso do Sul e Mucuri, contará com 36 cabines preparadas para receber cartões de diversas bandeiras.

Marilândia decreta racionamento de água para toda população. Abastecimento será feito apenas em dias alternados a partir da próxima terça (12). Aeroporto de Vitória é eleito o terceiro melhor do país. Na categoria até 5 milhões de usuários por ano, terminal capixaba ficou em primeiro lugar. Limpeza é o item mais elogiado. A Caixa Econômica libera, nesta sexta (08), saques de até R$ 500 do FGTS para não correntistas do banco nascidos em Abril e Maio.