Escute os destaques desta sexta-feira (08), na CBN Vitória

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Motorista já pode pagar pedágios da BR 101 no ES com cartão de débito; Marilândia decreta racionamento de água para toda população; Aeroporto de Vitória é eleito o terceiro melhor do país; Liberado saques de até R$ 500 do FGTS para não correntistas do banco nascidos em Abril e Maio

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 10:44

Publicado em 

08 nov 2019 às 10:44
Motorista já pode pagar pedágios da BR 101 no ES com cartão de débito. O trecho da rodovia, entre Mimoso do Sul e Mucuri, contará com 36 cabines preparadas para receber cartões de diversas bandeiras.
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Marilândia decreta racionamento de água para toda população. Abastecimento será feito apenas em dias alternados a partir da próxima terça (12). Aeroporto de Vitória é eleito o terceiro melhor do país. Na categoria até 5 milhões de usuários por ano, terminal capixaba ficou em primeiro lugar. Limpeza é o item mais elogiado. A Caixa Econômica libera, nesta sexta (08), saques de até R$ 500 do FGTS para não correntistas do banco nascidos em Abril e Maio.
 

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