Escute os destaques desta sexta-feira (07), na CBN Vitória

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Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 10:10

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07 fev 2020 às 10:10
Instituto emite alerta de chuva com perigo potencial para todo o ES. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco; o aviso é válido para os 78 municípios do Estado.
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Aeroporto de Vitória é eleito o quarto melhor do país. Na categoria de até 5 milhões de usuários por ano, terminal do Estado ficou em segundo lugar, perdendo para o novo Aeroporto de Florianópolis.
Como o ES está se preparando para tratar casos de coronavírus? O governo estabeleceu um plano de ação para atuar em situações de suspeita ou confirmação de contaminação

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