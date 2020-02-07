Escute os destaques desta sexta-feira (07), na CBN Vitória

Instituto emite alerta de chuva com perigo potencial para todo o ES. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco; o aviso é válido para os 78 municípios do Estado.

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Aeroporto de Vitória é eleito o quarto melhor do país. Na categoria de até 5 milhões de usuários por ano, terminal do Estado ficou em segundo lugar, perdendo para o novo Aeroporto de Florianópolis.