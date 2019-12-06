Escute os destaques desta sexta-feira (06), na CBN Vitória

PM envolvido em briga no ES tirou 353 dias de licença médica em 3 anos. Soldado Aurélio ingressou na corporação em 2015. A primeira licença médica foi em setembro de 2016. Somados os afastamentos, são 353 dias - quase um ano - fora da corporação por atestados.

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Estudantes do ES são selecionados para visitar a NASA. Bolsistas de um colégio particular de Vitória foram selecionados pelas notas e fazem vaquinhas online para arrecadar o valor; Viagem acontecerá no ano que vem e custa aproximadamente R$ 30 mil.

Chuva volta ao Espírito Santo acompanhada de trovoadas. Uma nova frente fria se aproxima, provocando mudanças climáticas, com rajadas de vento e chuva na maior parte do Estado.