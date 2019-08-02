Escute os destaques desta sexta-feira (02), na CBN Vitória

O diretor-presidente da Vale, Eduardo Bartolomeo, está confiante que a Samarco deve voltar a operar no ano que vem. O preço da gasolina em Vitória varia em até 40 centavos entre os postos.

A Marinha do Brasil alerta que uma frente fria que avança em direção à região Sudeste, podendo provocar ventos fortes com até 60 km/h e ondas, em alto-mar, entre 3,0 e 3,5 metros de altura no Espírito Santo, durante o final de semana. A Receita Federal do Brasil em Vitória atenderá em sua nova sede a partir de terça-feira (06), na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, em Ilha de Santa Maria.